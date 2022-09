Mulinum, Farina Integrale

“Mulinum” è un’azienda agricola nata in Calabria che dà vita a una filiera del grano completa, dalla coltura in biologico di varietà di semi locali (Senatore Cappelli, Verna, Farro, Iermano, Maiorca, Rubeum), alla produzione di farine integrali, macinate a pietra. Le farine vengono trasformate in pane secondo antiche ricette e con l’utilizzo di lievito madre e in prodotti da forno dolci e salati. Dall’operazione di crowdfunding lanciata nel 2016 da Stefano Caccavari per avviare il primo Mulinum ha preso forma il progetto di una startup agricola, che vuole replicare, grazie a una raccolta fondi permanente (il più grande caso del settore agricolo italiano), il modello calabrese in ogni regione italiana. Attualmente i soci sono 220 e tre i mulini: oltre a quello calabrese di San Florio, quello di Buonconvento in Toscana, e poi sarà la volta di Mulinum Mesagne in Puglia. Mulinum lavora per la coltura italiana del grano, mettendo al centro la biodiversità dei semi e la ricchezza delle loro proprietà.

Copyright © 2000/2022