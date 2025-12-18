Natale 2025, il 23% degli italiani sceglie regali gastronomici e il 19% vini, liquori e birre

Il profumo dei panettoni e le bottiglie pronte da stappare, accompagnano la corsa finale agli acquisti enogastronomici per le feste: il Natale sta per entrare nel vivo e quasi 20 milioni di italiani si muovono fino alla Vigilia per completare la lista dei regali. E secondo un sondaggio Confesercenti-Ipsos sui consumi degli italiani in occasione delle festività invernali, il 62% tornerà nei negozi, il 22% nei supermercati e il 17% tra mercati e mercatini natalizi, premiando la rapidità del canale fisico rispetto alle incertezze delle consegne online.

Il budget medio è di 250 euro a persona, per un giro d’affari di 9,5 miliardi di euro, con il Nord che spende di più (300 euro) e i giovani che puntano su esperienze, intrattenimento e digitale.

In cima ai desideri restano abbigliamento (44%) e profumi (41%), ma il regalo gastronomico conquista il 23% degli intervistati e quello in enoteca (vini, liquori, birra e simili), ovvero il vino, il 19%, segno che la tavola resta comunque la protagonista delle feste. Tra i 35-65 anni, invece, pesano di più le categorie tradizionali e l’alimentare: prodotti gastronomici al 24% contro il 20% della media, e prodotti in enoteca al 20% contro il 17%. A livello territoriale, il Nord conferma la sua vocazione gourmet con il 28% di preferenze per i prodotti gastronomici.

E tra chi ama il gusto e chi cerca l’oggetto perfetto, ogni italiano acquisterà in media in tre format diversi, confermando un approccio multicanale che, però, nell’ultima settimana, premia la concretezza. A ridosso della scadenza, infatti, il canale fisico beneficia del vantaggio dell’immediatezza: si compra e si porta via, senza tempi e incertezze delle consegne.

