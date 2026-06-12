Nino Franco, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Vigneto della Riva di San Floriano Brut 2025

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Vigneto della Riva di San Floriano 2025 si presenta di colore giallo paglierino brillante con bollicina fine e persistente. Profuma di pesca e pera, con tocchi di rosa e fiori di glicine. In bocca il sorso è morbido ma fragrante, sviluppandosi continuo e terminando in finale croccante. La cantina Nino Franco - iconico marchio che ha scandito molti passi significativi della storia del Prosecco - produce 8 spumanti: il “Primo Franco”, fra i primi spumanti prodotti dall’azienda con sede a Valdobbiadene, e fra i primi Prosecco millesimati; il “Cartizze”, che arriva dalle uve dalla celeberrima collina; il “Rustico”, che guarda alla tradizione, vinificato originariamente col fondo; il “Nino Franco”, dedicato al figlio del fondatore dell’azienda Antonio; il “Riva di San Floriano”, ottenuto dall’omonimo Cru; il “Faìve”, rosato ottenuto da Merlot e Cabernet Franc del Friuli; il “Nodi”, che nel suo nome rimanda ai “nodi” delle piante del vigneto Col del Vent da cui arrivano le sue uve; il “Grave di Stecca”, “single vineyard”, ottenuto da un vigneto recintato da mura, una specie di “clos”. La cantina nasce a Valdobbiadene nel 1919 grazie ad Antonio. Col figlio Nino, l’azienda si consolida. Ma è Primo, figlio di Nino, a dare alla cantina un’impostazione moderna, all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso. Primo è affiancato in azienda dalla moglie Annalisa e dalla figlia Silvia.

(gm)

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