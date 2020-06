Nonino, Grappa 25 Anni Riserva Single Cask

Un’altra perla dell’infinito giacimento enogastronomico del Bel Paese è senz’altro quella rappresentata dalla grappa, che immeritatamente non gode della visibilità di altri prodotti. Un punto di riferimento assoluto e unanimemente riconosciuto è la produzione di grappe della famiglia Nonino che non solo esprime etichette di eccellenza assoluta, ma anche capaci di una continuità qualitativa da primato. Certo, la Grappa 25 Anni Riserva Single Cask sembra addirittura stabilire nuovi orizzonti e paradigmi qualitativi. Sotto sigillo e sorveglianza permanente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è ottenuta da grappa invecchiata dal 1994 in un’unica barrique di Quercia Limousin, la n°. 2539, che ha permesso l’imbottigliamento soltanto di 255 bottiglie numerate da 700 ml. Spettacolare e intrigante l’assaggio: intensa e ricca nei profumi con ricordi di crema, miele, frutta esotica, arancia e cioccolato. In bocca conferma le sfumature fruttate ed in più aggiunge spezie, marzapane e un naturale sentore di fumo.

Copyright © 2000/2020