OrtoBra Gourmet, Cardo Gobbo

Tutti i cardi si mangiano cotti, ma il cardo gobbo di Nizza Monferrato è ancora più buono crudo; è ingrediente fondamentale di uno dei piatti simbolo della gastronomia piemontese: la bagna cauda. I Cardi Gobbi di Nizza Monferrato vengono seminati a maggio, ma diventano “gobbi” solamente ad ottobre, grazie ad una particolare tecnica di coltivazione: non si irrigano, non si concimano e non si trattano e a settembre, quando sono già alti e rigogliosi, sono piegati e ricoperti di terra; qui, tentando di liberarsi per ritrovare la luce, si gonfiano e si incurvano trasformandosi in cardi gobbi. L’azienda Ortobra di Monticello d'Alba (Cuneo) si dedica alla produzione di vere e proprie “leccornie” ortofrutticole, praticamente fin dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e, dal 2007, è l'ortofrutta di Eataly. Con l’obbiettivo di sempre: quello di proporre un paniere di prodotti d'alta gamma italiani composto da frutta, verdura e legumi tipici, tradizionali, Dop, Igp e Presidi Slowfood e di poterli offrire al rivenditore a prezzi sostenibili.

