Pisoni, Liquore al Mirtillo

La distilleria Pisoni ha origini assai antiche che la collocano in attività già nella seconda metà dell’800. Dopo varie vicissitudini, l’azienda ha il suo rilancio definitivo negli anni ’60 del secolo scorso, grazie al lavoro dei fratelli Gino, Arrigo e Vittorio Pisoni. All’inizio del Nuovo Millennio la distilleria Pisoni, che produce anche spumanti Trento Doc, ha assunto l’assetto attuale con Elio e Giuliano, figli di Arrigo, assieme ai due figli di Vittorio, Andrea e Francesco, a prendere in mano le redini dell’azienda. Nel 2004 viene inaugurata la nuova distilleria e, con l’occasione, si festeggiano i 150 anni dell’azienda. Il liquore al mirtillo di casa Pisoni è ottenuto da bacche di mirtillo, provenienti d’alta montagna, poste per svariati mesi in finissima Grappa Trentina Pisoni, molto fruttata, a macerare. Di qui nasce il liquore tradizionale delle Dolomiti e del Trentino, leggero, da gustare a temperatura ambiente o freddo, che si caratterizza per un gusto morbido, dolce e leggermente acidulo.

