Polara, Limonata

Rinfrescante, dissetante, digestiva, la limonata entra a far parte delle abitudini europee alcuni secoli fa: pare infatti sia stata servita per la prima volta a Parigi nel 1630, sotto forma di succo di limone aggiunto di acqua minerale gassata da fonte naturale. Come bibita analcolica industriale, invece, nasce a fine '800 negli Stati Uniti per poi diffondersi anche qui da noi. È facile concepire la Sicilia come terra d'elezione per bibite a base di agrumi e Polara lo ha intuito nel 1953, iniziando con la produzione di gassosa a Modica. Oggi propone una vasta gamma di bevande, fra cui la nuova linea Bio, ottenuta da agrumi da agricoltura biologica, senza aggiunta di conservanti e coloranti. 8 le referenze: cedrata e gassosa (da infuso di agrume), chinotto (da estratto naturale), e infine aranciata, arancia rossa, melograno, mandarino al limone prodotte con diverse percentuali di succo. Come pure la Limonata: torbida, non troppo dolce e piacevolmente aspra, è perfetta sia sola che come base di gustosi cocktail.

