Rotari, Doc Trento Brut Blanc de Blancs Flavio Riserva 2016

Vendemmia: 2016
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 18.860
Prezzo allo scaffale: € 60,00
Azienda: Nosio S.p.A.
Proprietà: cooperativa di soci produttori
Enologo: Fabio Toscana
Territorio: Trento

Mezzacorona ha ormai più di 100 anni. Nata nel 1904 grazie a 11 viticoltori, oggi conta su oltre 1500 soci per oltre 3000 ettari di vigne, fra Trentino e Sicilia, dove ha sede Feudo Arancio. Fiore all'occhiello della cooperativa è Rotari, dedicata esclusivamente alla produzione di Metodo Classico Doc Trento in 5 etichette, ma un'unica Riserva: il Flavio, dedicato al re longobardo Rotari. Le uve provengono dalle colline a nord di Trento e il loro vino sosta per almeno 5 anni sui lieviti. La versione 2016 è dorata nel colore e nel gusto di caramella d'orzo, cera d'api, ginestra e susina gialla; il sorso è più teso, aderente e astringente, che cede alla dolcezza solo nel finale fruttato.

