San Salvatore, Mozzarella di Bufala

via Pantani, 12

Indirizzo: via Pantani, 12

Accanto all’attività viti-enologica l’azienda San Salvatore 1988 di proprietà di Giuseppe Pagano, nel Parco Nazionale del Cilento ad un passo da Paestum, propone un articolato “sistema” produttivo che ruota attorno alle eccellenze agroalimentari dell’areale. E la più nota tra queste è senz’altro la mozzarella di bufala (animale immortalato anche sulle etichette dei vini aziendali, a segnalare la sua fondamentale presenza e importanza). L’allevamento di bufale è un’attività che è tornata nella filiera del Gruppo Pagano non a caso: sua mamma era allevatrice di bufale e Giuseppe Pagano ha così pensato di assorbire questo sapere materno nel suo lavoro. Dapprima l’allevamento come fonte per la fertilizzazione dei vigneti e poi costituendo un vero e proprio ramo lattiero-caseario a marchio San Salvatore 1988, che produce mozzarella Dop e yogurt di latte di bufala. La mozzarella di bufala campana è definita peraltro “regina della cucina mediterranea”, ma anche “oro bianco” a sottolineare le sue pregiate qualità alimentari e gustative.

Copyright © 2000/2021