“Sincerità, amore e rinuncia”: le parole del futuro della cucina italiana di Antonino Cannavacciuolo

Chef tra i più stimati in Italia, diventato famoso anche tra il grande pubblico grazie a Masterchef e al piccolo schermo, autore di tanti libri di cucina e gastronomia, non ha mai perso il contatto e il rapporto diretto con la cucina, spazio delle emozioni più grandi. Come quelle che l’hanno investito al momento dell’annuncio della terza stella, in Franciacorta, dove lo abbiamo incontrato proprio dopo la presentazione della “rossa”.

Copyright © 2000/2022