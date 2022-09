“Slow Food ha insegnato all’Europa valori come l’agricoltura di qualità e legame con il territorio”

A WineNews, da Terra Madre Salone del Gusto, Paolo Gentiloni, Commissario Ue per gli affari economici e monetari. “Io vicino ai valori di Slow Food, realtà che ha sempre portato avanti battaglie importanti, con il giusto piglio, ma anche con allegria e ottimismo, che oggi serve per affrontare questi tempi difficili. Ma l’Italia e l’Europa hanno le carte in tavola per affrontarli, e per migliorare cambiando, come insegna Slow Food”.

