Tenuta di Montecorona, Olio Evo Dop Umbria Colli del Trasimeno

La Tenuta di Montecorona è la più grande proprietà di Saiagricola (ancorché forse più nota sul fronte del vino con Fattoria del Cerro, Colpetrone, La Poderina e Tenuta di Monterufoli) ed è situata nei pressi di Umbertide in Umbria. Con i suoi 2.000 ettari di terreni, con la Badia al loro centro e con l'Eremo camaldolese, si pone come una fra le più importanti realtà agricole del suo comprensorio. L'azienda produce, oltre a diversi altri prodotti agricoli, un olio extra vergine d'oliva spremuto a freddo Dop Umbria dalle caratteristiche qualitative significative: unica la selezione aziendale Extravergine Dop Umbria - Colli del Trasimeno. Appare alla vista di un bel colore giallo dorato intenso e limpido; all'olfatto è potente, con note di carciofo, cicoria ed erbe balsamiche e sentori di menta e rosmarino. In bocca è fine, dotato di toni di cardo di campo e mandorla dolce. Amaro e piccante decisi ed equilibrati. Eccellente su antipasti di verdure crude, zuppe di legumi, pesci al cartoccio, carni bianche e formaggi freschi.

