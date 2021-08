Tuttelespeziedelmondo, Achillea Millefoglie

Tuttelespeziedelmondo con sede a Milano è un laboratorio di spezie e derivati che seleziona e vende prodotti di certificata qualità e di non sempre facile reperimento. Il progetto unisce la passione di Francesca Giorgetti per il viaggio, per la cucina e per le culture diverse. Circa 10 anni la Giorgetti si rese conto che in Italia era ancora difficile rifornirsi di spezie particolari e di qualità garantita, diversamente dal resto d’Europa. Le spezie, quindi, sono state l’ingrediente principale di questo percorso tra viaggi, storie, culture, profumi e sapori. L’obiettivo era di conoscere approfonditamente metodi di coltivazione, differenti qualità, diversi metodi di produzione, zone specificamente vocate per alcuni prodotti, ecc., per potere poi offrire in Italia la più ampia scelta e la migliore qualità. L’offerta comprende anche prodotti bio, tra pepe, peperoncini, spezie, miscele di spezie, sali e tè avendo cura particolare anche del packaging, da tutti i punti di vista: estetico, funzionale e sostenibile.

