Tutti a dieta dopo le feste? “La regola, come sempre, è l’equilibrio, e mangiare poco e spesso”

A WineNews i consigli di Giorgio Calabrese tra i più celebri esperti di Scienza dell’Alimentazione.

“In media ci ritroviamo dai 2 ai 4 chili in più sulla bilancia. Ma si deve mangiare sempre tutto, magari poco per volta e spesso, in mondo da tenere sotto controllo l’insulina, che è l’ormone che ci riporta ad avere fame. Massimizzando, dopo un periodo di eccesso su zucchero e grasso, l’assunzione di fibre attraverso frutta, verdura, cereali, e legumi. Il vino? Come dico sempre: l’acqua si beve, il vino si gusta, perchè è un alimento liquido”.

Copyright © 2000/2020