Un Centro Interateneo di studio integrato tra alimentazione, sport, salute e qualità della vita

C’è anche questo progetto nel Protocollo d’Intesa firmato da Università di Roma “Foro Italico”, Politecnico di Torino e Università di Pollenzo
Le università italiane insieme per il nostro benessere

Lo studio e la promozione di uno stile di vita corretto, a partire dall’alimentazione e dall’attività fisica, attraverso la ricerca, la formazione e l’innovazione sui temi della salute e con particolare attenzione alle comunità universitarie e agli studenti: è l’obiettivo che si sono posti l’Università di Roma “Foro Italico”, il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di Slow Food che, ieri a Roma, hanno firmato un Protocollo d’Intesa (della durata di due anni, rinnovabile), che dà il via ad una collaborazione interdisciplinare, scientifica e culturale, che integrerà le competenze specifiche di ognuno dei tre Atenei. A siglare l’accordo i rispettivi Rettori: Massimo Sacchetti dell’Università di Roma “Foro Italico”, Stefano Corgnati del Politecnico di Torino e Nicola Perullo dell’Università di Scienze Gastronomiche.
Salute che si fonda sull’equilibrio tra movimento, alimentazione e stili di vita consapevoli, elementi oggi riconosciuti come fattori fondamentali per il benessere individuale e collettivo, e che questa collaborazione intende approfondire con varie iniziative: dall’analisi degli stili di vita degli studenti a progetti di ricerca e formazione congiunte, da iniziative di screening e divulgazione sui temi della salute, del movimento e del benessere allo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Le università valuteranno, inoltre, la possibilità di istituire in futuro un Centro Interateneo dedicato allo studio integrato delle relazioni tra attività fisica, nutrizione, salute e qualità della vita.
“Negli scenari futuri devono trovare spazio nuove forme di socialità e nuovi modelli di welfare, immaginando un futuro policentrico orientato alla buona vita - ha commentato il Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche, Nicola Perullo - il cibo è un punto di incontro tra cultura, salute e ambiente e questa intesa ci permette di sviluppare una visione integrata tra nutrizione, piacere, conoscenza e sostenibilità, contribuendo alla formazione di nuove competenze e alla promozione di stili di vita più consapevoli nelle comunità universitarie”.
La diffusione di corretti stili di vita basati su attività fisica regolare e alimentazione equilibrata rappresenta, infatti, una delle leve più efficaci per la prevenzione delle principali malattie croniche e per la sostenibilità dei sistemi sanitari, contribuendo al miglioramento della salute pubblica e alla riduzione dei costi legati alla cura delle malattie non trasmissibili.
“Questa collaborazione è in linea con la nostra visione strategica - ha sottolineato Massimo Sacchetti, Rettore dell’Università di Roma “Foro Italico” - come ateneo vocato allo studio e alla promozione del movimento e dello sport, riteniamo fondamentale contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione basata su stili di vita attivi e salutari”.
Con questa intesa tra atenei “andremo a percorrere insieme l’intera traiettoria che attraversa le varie componenti di questo contesto, dalla medicina sportiva alle nuove tecnologie a servizio dello sport, passando per la sana alimentazione - ha detto il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati - vogliamo, infatti, sempre più caratterizzare i nostri come atenei che non solo si riconoscono nel sostenere le eccellenze agonistiche sportive ma che propongono stili di vita sani quali elemento fondante di crescita delle proprie comunità”.

