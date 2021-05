Uova da Gallina Livornese

L’azienda biologica Principe di Fino si trova a Fino Mornasco, in provincia di Como, nella Cascina Madonnina e conta su 25 ettari di terreno, da cui produce confetture e miele. Ma è soprattutto un’azienda specializzata nell’allevamento di galline da uova. Gli animali vivono all’aperto, in mezzo al frutteto aziendale, liberi di razzolare per tutto il giorno e di nutrirsi secondo quello che trovano in natura, rispettati in tutti i loro ritmi e senza essere sottoposti a cicli luce notturni. L’allevamento, finalizzato alla produzione di uova, comprende anche la loro raccolta, selezione, timbratura e inscatolamento, operazioni totalmente effettuate a mano e, evidentemente, non prevede l’utilizzo di medicinali o altri prodotti chimici per aumentare le “prestazioni” delle galline. Tre le razze allevate: l’ovaiola rossa che produce uova dal sapore intenso e cremoso, l’araucana che produce esotiche uova azzurre molto concentrate e saporite e la classica livornese, che dà uova assolutamente delicate.

