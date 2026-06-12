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Su i Vini di WineNews

Velenosi, Docg Offida Rosso Ludi 2020

OFFIDA, ROSSO, VELENOSI, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2020
Uvaggio: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot
Bottiglie prodotte: 25.000
Prezzo allo scaffale: € 36,00
Azienda: Velenosi
Proprietà: Angela Velenosi
Enologo: Matteo Velenosi
Territorio: Offida

Un vino importante, il Ludi di Velenosi, come preannuncia il peso specifico della bottiglia una volta sollevata. Intensa e speziata, l’annata 2020 rivela note scure di sottobosco e amarena sotto spirito, incenso e goudron; rinfrescando leggermente il vino, emergono note floreali e di arancia rossa, con ricordi di pepe verde e foglia di pomodoro. In bocca il tannino è levigato, la freschezza è agrumata e astringente, la sapidità e l’alcol danno invece spessore, mentre il sapore è tutto rivolto ala frutta rossa, ai fiori e alle spezie, con lievi note amaricanti finali. Ludi come gioco (dal latino Ludus), vuole essere un invito al piacere e alla convivialità (come rimarcano i 4 danzatori dorati in etichetta, ispirati dai Danzatori di Matisse). Siamo a Offida, nella Docg di confine delle Marche con l’Abruzzo: qui si trovano la maggior parte dei vigneti di Velenosi, fra i comuni di Ascoli Piceno, Castorano, Monsampolo del Trento e Castel di Lama. Due sono però gli sconfinamenti: uno in Abruzzo, con filari ad Ancarano a Terni; l’altra nelle stesse Marche, ma più a nord, nella Docg dei Castelli di Jesi in zona San Marcello. In totale sono 150 gli ettari che cura la cantina fondata da Angela ed Ercole Velenosi nel 1984 e che oggi produce oltre 2 milioni di bottiglie. Nell’ultimo lustro sono entrati in amministrazione anche il figlio Matteo (fra vigna e cantina) e la figlia Marianna (per la comunicazione).

(ns)

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TAG: OFFIDA, ROSSO, VELENOSI

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