Villa Calcinaia, Docg Chianti Classico 2023

C’è Palazzo Capponi a Firenze, costruito nei primi 30 anni del 1400 da Niccolò da Uzzano e passato alla famiglia Capponi nel 1933. E c’è Villa Calcinaia, investimento agricolo di Niccolò Capponi del 1524 in Val di Greve, sulla riva sinistra del fiume omonimo, dove il suolo è ricco di calcio (da qui probabilmente il nome). Dei 215 ettari di proprietà condotti in biologico, 32 sono coltivati a Sangiovese, Canaiolo, Sanforte, Mammolo, Occhiorosso, Trebbiano, Malvasia, Merlot, Petit Manseng, Viognier, Grechetto, Vernaccia, Marsanne, Gewürztraminer e Chenin Blanc. Ci sono però anche ulivi e boschi, e pure pascoli per capre e api. A Villa Calcinaia conservano e propagano nei nuovi impianti il loro genoma viticolo e olivicolo, che si tramanda dalla fine dell’Ottocento. In cantina lieviti indigeni e fermentazioni spontanee, lunghi affinamenti in legno grande, poca fretta...e sperimentazioni oculate. A fianco alle etichette della tradizione chiantigiana, ci sono infatti i vini Mono - Mammolo, Sanforte e Occhiorosso in purezza - c’è il rosato da Canaiolo, lo Chenin Blanc, il Merlot, Le Refie - uvaggio con Marsanne, Viognier e Gewürztraminer - e il Comitale, uvaggio bianco di uve locali con Petit Manseng. Ma il Chianti Classico? Buono. Ematico, aranciato, floreale, nella versione 2023 sa di ribes rossi in caramella anche al sorso, che polposo e materico si indirizza verso un finale sapido, al sapore di violetta.

(ns)

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