Acetaia Ducale, Aceto Sopraffino

Dal 1994, Andrea Czarnocki Lucheschi ha ripreso la produzione dell’Aceto Sopraffino, secondo il metodo tradizionale Solera della Casa Ducale Estense. Nel 2000 è iniziata la ricostituzione delle acetaie, con lo spirito di rimanere coerente alla tradizione. Nel 2008, nell’Acetaia Ducale Estense è iniziata la produzione di aceti di vino rosso monovitigno di Cabernet Sauvignon e aceti di vino bianco monovitigno di Pinot Grigio, utilizzando la Solera esclusiva aziendale. L’aceto Sopraffino è un condimento superiore di lungo affinamento a base di mosto crudo acetificato di uve Cabernet Sauvignon e Merlot: invecchiato dall’anno 2004 di costituzione della Solera, è affinato in botti di Rovere di dimensioni da 200 a 50 litri e non è filtrato. Ideale su insalate e verdure - così come su carni, cacciagione o per marinare pesce crudo; su minestre come pasta e fagioli e vellutate di verdure - si sposa anche con formaggi freschi. Particolare il suo uso in cocktail, quali il Bloody Mary o il Manhattan.

