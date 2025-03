Millaromi, Fagioli Poverello Bianco

Dal colore candido e dal sapore morbido e delicato, i Fagioli Poverello Bianco sono legumi tipici della Calabria, coltivati principalmente nel Parco del Pollino. Presidio Slow Food dal 2021, è stato recentemente ripreso dagli agricoltori anche per la sua resistenza a certi parassiti. Giuseppe Di Luca, calabrese di Papasidero, nel 2020 ha trovato nell’agricoltura la soluzione per restare nella sua terra di origine, rispettandola e valorizzandola. Qui l’ambiente è incontaminato, ma i terreni sono impervi, quindi il lavoro è perlopiù manuale. La fatica è tanta, ma la piccola dimensione di Millaromi permette di seguire la produzione nel dettaglio e a non alterare la qualità del prodotto finale. Giuseppe, oltre alle erbe officinali (che coltiva, raccoglie ed essicca), si dedica anche ai legumi (fagioli poverello bianco, fagioli dall’occhio, ceci bianchi nostrani e lenticchie verdi nostrane), e ad altri 3 tipici prodotti locali: il peperone crusco, il peperoncino calabrese e il Fico Dottato di Cosenza Dop. Immancabile l’apicoltura.

