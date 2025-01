Agli Amici 1887, Cremini

La famiglia Scarello, anima del ristorante Agli Amici 1887 di Udine, non prepara soltanto una cucina raffinata, ma “firma” anche una serie di prelibatezze dolci da gustare a casa. Direttamente dal laboratorio della casa madre di Godia, del giovane pastry chef Riccardo Celeghin, arrivano i borlotti glacée, gustosi fagioli borlotti glassati, come fossero marroni. Le praline, in tre gusti unici per una degustazione in progressione: cioccolato bianco olio EVO e sale, cioccolato al latte con nocciola e yuzu, cioccolato fondente con burro e timo. Infine, un classico della pasticceria italiana: i cremini. Pensati in due versioni differenti, per esprimere al meglio la generosa golosità di questo dolce. Ecco allora il cremino alle arachidi friulane, a base di pasta di arachidi friulane fatta in casa, cioccolato fondente e cioccolato bianco alle nocciole, che racconta del territorio. E il cremino alle nocciole, a cui il cioccolato al latte e il cuore di cioccolato bianco alle nocciole a conferire morbidezza.

Copyright © 2000/2025