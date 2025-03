Ecopesce, Cefalo Dorato Sott’Olio

L’azienda Ecopesce di Cesenatico in provincia di Forlì/Cesena lavora e trasforma artigianalmente un’articolata gamma di prodotti ittici selvatici, che va dal pesce intero – come i filetti di mazzola/gallinella, filetti di alice, filetti di molo, di orata, di sardina, di sgombro, di triglia, di cefalo, di merluzzo, di lampuga, fritto misto, sogliole, rossetto e orata intere - alle crudità - con il gambero viola, mazzancolle, scampi, gambero rosso, tartare di gambero viola, mazzancolle, tonno alalunga, filetti di canocchia e scampi sgusciati - fino alle polpe - di liguattola, di granchio blu, di molo, di granchio, di mazzola e di pagello fragolino - e ai molluschi e crostacei - calamaro, moscardino, seppia, canocchia, gambero rosa e mazzancolle. Ma ci sono anche i sottoli, come il filetto di cefalo dorato, confezionato in vasetto di vetro con solo l’aggiunta di sale e pepe rosa, insieme al trancio di tonno rosso. E i sughi pronti: il sugo all’arrabbiata di sarde e il sugo di Amatriciana di mazzancolle.

