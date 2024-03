Agnoni, Carciofi alla Cafona

L’azienda agricola e frantoio della famiglia Agnoni si trova a Fondi in provincia di Latina, fortemente legato alla produzione e alla distribuzione dei prodotti agricoli - ortaggi, primizie in serra e frutta di ogni tipo - e sede del secondo centro di distribuzione agroalimentare all’ingrosso d’Europa. In questo spicchio di terra laziale, gli Agnoni coltivano la terra, trasformano i suoi frutti e li conservano, mantenendone intatto il sapore. Dalle confetture alle marmellate, dalle creme di ortaggi lavorate dal fresco agli ortaggi sott’olio e a quelli essiccati al sole, dalle olive in salamoia all’olio Evo. Una ricca gamma di prodotti capaci di conservare la loro veracità come nel caso dei carciofi alla cafona, che rappresentano la specialità dell’azienda. Lavorati esclusivamente a mano dal fresco con metodi artigianali e la sola aggiunta di erbe aromatiche come la mentuccia romana, conservano più che mai il gusto unico del carciofo romano. Sono ideali per accompagnare le vostre pietanze in ogni occasione.

