Salcis, Cacio di Fogliano

Il Cacio di Fogliano è prodotto dal caseificio senese Salcis, che si trova nei pressi di Monteriggioni. Si tratta di un particolare pecorino a latte crudo che viene prodotto solo dal latte proveniente dall’ovile aziendale di Fogliano. La lavorazione a latte crudo, quindi non pastorizzato, mantiene le straordinarie proprietà organolettiche che solo un latte di altissima qualità può dare. Il formaggio si inserisce nella ricca offerta di pecorini che popola la provincia di Siena e che oggi ne eleva la proposta gastronomica. Il formaggio di Fogliano è prodotto in piccole forme cilindriche e ha una crosta spessa e rugosa. Il suo gusto è condotto da note di nocciola ed ha una consistenza burrosa. Si abbina magnificamente con un vino rosso dal piglio gastronomico o con un bianco secco o un rosato fresco, mentre una marmellata di fichi o miele accentua la sua dolcezza naturale. Il Cacio di Fogliano è ideale per l’antipasto, servito con prosciutto crudo e pane croccante, oppure come protagonista di un tagliere di formaggi.

Copyright © 2000/2025