Agricola Maraviglia, Condimenti

Nella campagna di Arezzo, vicino a Monte San Savino, sorge Maraviglia di proprietà di Francesco Piattelli Palmarini, che reduce da una vita passata a New York è voluto tornare nelle campagne della sua infanzia, cambiando totalmente vita. Si tratta di un’azienda agricola di poco più di quattro ettari e farmhouse dedita soprattutto alla produzione di olio extra vergine di oliva. L’EVOO, questo è il suo nome, è ottenuto da un tradizionale blend di Frantoio, Morellino e Leccino. Un olio che colpisce al naso per i profumi intensi di erba appena tagliata e note di carciofo, dal gusto erbaceo vibrante, con rimandi al peperone verde e alla mandorla acerba, evolvendo in un gradevole amaro e in un fragrante piccante. Accanto al condimento principe della Toscana, l’azienda produce anche Miso, Tamari e Shoyu, condimenti asiatici ottenuti da varietà selezionate di ceci e orzo, in particolare il “Cece Fiorentino”, antica varietà toscana di origine rinascimentale, e un orzo perlato toscano. Il tutto coltivato con metodo biologico.

