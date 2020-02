Agrinascente - Parma2064, formaggio Verdiano

Con il caglio vegetale è possibile ottenere un formaggio adatto anche a chi non digerisce l’ingrediente tradizionale. Agrinascente - Parma2064 ha sostituito, nella ricetta della produzione di Parmigiano Reggiano, il caglio tradizionale di vitello con il caglio vegetale (ricavato da erbe, piante e funghi), utilizzando sempre lo stesso latte e ottenendo così il formaggio Verdiano, che proprio per tale ragione viene consigliato ai vegetariani più intransigenti, ma che - per lo stesso motivo - non può chiamarsi “Parmigiano Reggiano”. Il formaggio Verdiano porta nel nome un omaggio a Giuseppe Verdi ma, allo stesso tempo, comunica la propria natura di formaggio vegetariano, caratterizzato da sapore deciso e persistente. A differenziarlo dall’originale il periodo di stagionatura: sono sufficienti 10 mesi, anziché la classica quota minima 12, per poter assaggiare un formaggio che, seppur giovane, già consente di riconoscere tutte le proprietà organolettiche e di apprezzare le innumerevoli ed esaltanti sfumature.

