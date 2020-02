Agrinascente - Parma2064, Parmigiano Verdiano

Con il caglio vegetale è possibile ottenere un formaggio adatto anche a chi non digerisce l’ingrediente tradizionale. La Cooperativa Agrinascente - Parma2064 ha integrato tale procedimento nel Parmigiano, che - proprio per l’utilizzo del caglio vegetale, ricavato da erbe, piante e funghi - non può chiamarsi “Parmigiano Reggiano”. Il latte è invece lo stesso del Parmigiano Reggiano - proveniente dagli allevamenti in un raggio di 10 chilometri dal caseificio. Il Parmigiano Verdiano porta nel nome un omaggio a Giuseppe Verdi ma, allo stesso tempo, comunica la propria natura di formaggio verde, caratterizzato da sapore deciso e persistente. A differenziarlo dall’originale il periodo di stagionatura. Sono sufficienti 10 mesi, anziché la classica quota minima 12, per poter assaggiare un formaggio che, seppur giovane, già consente di riconoscere tutte le proprietà organolettiche e di apprezzare le innumerevoli ed esaltanti sfumature. Un formaggio poco stagionato nella consistenza della pasta e più saporito nel gusto.

