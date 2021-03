Albertengo, Colomba al Moscato Passito

La Colomba al Moscato Passito Vignaioli di Santo Stefano Belbo è una novità «di ritorno» della Pasqua 2021 della famiglia Albertengo, azienda leader nella produzione di lievitati da ricorrenza a Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo. Un’alleanza di territorio che nasce prima di tutto da un’amicizia storica tra Massimo Albertengo e Bruno Ceretto, che nel 1976 crea il marchio Vignaioli di Santo Stefano Belbo insieme al fratello Marcello e alla famiglia Scavino per rilanciare l’immagine dei vini prodotti con l’uva Moscato bianco. Dall’incontro tra il loro dolce e aromatico Moscato Passito e il soffice impasto Albertengo nasce questa Colomba senza scorze di agrumi, ricca di uvetta, ricoperta di glassa decorata con mandorle e zucchero. Se ne producono circa 5 mila pezzi. Costo: 25 euro. Vino consigliato: il Moscato Passito. Per chi ama una versione dry con il dolce: un’Alta Langa. Per i più audaci, suggeriamo un cocktail: 3 cl Moscato Passito, 3 cl gin, 3 cl bitter, ghiaccio, scorza di limone o arancio.

(Fiammetta Mussio)

