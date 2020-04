Albertengo, Colomba al Vin Santo Santa Caterina

Ci sono colombe che volano anche oltre la Pasqua. È il caso della Colomba firmata da Albertengo, l’azienda di Torre San Giorgio specializzata in lievitati da ricorrenza. A guidarla i fratelli Livia e Massimo Albertengo, con la mamma Caterina, che - considerata la situazione di difficoltà negli spostamenti e negli acquisti causata dall’emergenza Covid-19 - ha deciso di prolungare le vendite online di colombe applicando uno sconto del 50% (le trovate qui: https://www.albertengo.net/). Noi vi consigliamo di assaggiare quella al Vin Santo Santa Caterina di Valdichiana Toscana Doc, novità 2020, dove l’intensità e l’aromaticità del vin santo prodotto dalla famiglia Antinori si percepisce in modo vivido nel soffice impasto. Per ottenere la glassa, Albertengo utilizza solo nocciole dell’Alta Langa e la macinatura avviene ancora oggi con la lavorazione a pietra. Dal 2012, la famiglia ha avviato un progetto agricolo per produrre nocciole in 14 ettari nella Tenuta San Giorgio Pian delle Violette a Levice.

(Fiammetta Mussio)

