Alpin Herbs, Fiori eduli

via Termeno, 12

Dietro alla variegata offerta composta da Begonia, Bocca di leone, Borragine, Calendula, Crisantemi, Garofano, Mini Petunia, Nasturzio, Scabiosa, Viola e Viola cornuta, si nasconde la definizione di “fiori eduli” cioè di quelle varietà floreali edibili dagli umani. Una cucina sempre più articolata e complessa e sempre più alla ricerca di nuove suggestioni, nonché attenta alla qualità più alta e alle combinazioni più raffinate, ha di certo dato un impulso non secondario alla richiesta e, di conseguenza, alla produzione di questi ulteriori ingredienti dei piatti più destinati ad arricchire il meglio della ristorazione di alto livello. L’azienda Halpin Herbs di Ora, in provincia di Bolzano, insieme ad una vasta coltivazione di piante da alimentazione (erbe aromatiche, crescioni e misticanza) ne propone una articolata offerta, con una qualità altissima, testimoniata anche dal fatto che i suoi prodotti vengono distribuiti da Longino & Cardenal, specializzato nella fornitura per l’alta ristorazione.

