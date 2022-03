Ama.M.I., Miele di Castagno

Il miele di castagno di Amaroni (Catanzaro), prodotto da Clemente Olivadoti, figlio di uno degli apicoltori storici del piccolo paese della Calabria, è uno straordinario mix di piacevolezze gustative e rimandi aromatici. Ricco di fruttosio, il miele originato dal nettare di “castanea sativa” è scelto dai consumatori per il suo sapore amarognolo, più o meno forte secondo il territorio d’origine. Ha un aroma intenso, penetrante, leggermente legnoso ed è facilmente riconoscibile per il classico colore ambra scura. È un miele a “identità nazionale”, ovvero diffuso in tutte le regioni italiane, ma pochi sanno che la Calabria è la seconda regione in Italia per estensione di castagneti, subito dopo la Campania. È salvaguardato da Ama.M.I. “Amaroni Miele Italiano”, l’associazione degli apicoltori di Amaroni, città del miele, accogliente borgo posto tra le colline incontaminate dell’entroterra calabrese, dove l’antica tradizione apistica si tramanda da generazioni, coinvolgendo intere famiglie nella produzione del miele.

