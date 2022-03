Antico Molino Rosso, Farine di Grani Antichi

L’Antico Molino Rosso di Buttapietra, nel veronese, ha storia antica, che oggi viene ricordata dalla presenza di una ruota a pale ancora funzionante, risalente al 1858 e che un tempo serviva a far funzionare l’intero impianto. L’Antico Molino Rosso da sempre macina a pietra e possiede al suo interno più macine dalla prima metà dell’900, che vengono utilizzate tutt’oggi per la macinazione di soli cereali provenienti da agricoltura biologica e da filiere controllate. Oggi l’azienda della famiglia Mirandola rappresenta una delle realtà di primo piano nella produzione di farine biologiche, apportando alla propria filosofia produttiva rilevanti innovazioni, a partire dalle varie certificazioni di cui si avvale ma, soprattutto, facendosi portatrice di significativi messaggi e puntando su meritorie attività: dalla sensibilizzazione delle aziende agricole fornitrici a coltivare con metodo biologico per un sempre maggiore rispetto ambientale; al recupero e valorizzazione delle vecchie varietà di cereali (come grano, farro, khorasan, riso, avena, orzo, grano saragolla, grano duro, grano Senatore Cappelli, segale e piccolo farro), collaborando anche con il mondo Accademico; fino all’attività di formazione, rivolta sia al professionista che al consumatore finale. Dal suo vasto portafoglio prodotti, segnaliamo la linea “Farina di Grani Antichi” che raccoglie “Antichi 180” (miscuglio di antiche varietà di frumento di Grano Tenero), “Aurora semintegrale”, “Semolato di Timilìa semintegrale”, “Gentil Rosso semintegrale” e “Farro tritticum monococcum”.

