Appleblood Cider, Sidro di Mela

Apple Blood è un sidro prodotto da un blend di fermentazioni spontanee di mele coltivate a Maso Quadrifoglio, a cui sono aggiunte vecchie varietà di amarena e marasca, direttamente nel sidro precedentemente fermentato. La macerazione procede per sei settimane, e conferisce al sidro un colore cremisi intenso, note fragranti di ciliegia, rosa e una suggestione di mandorla. Questo sidro è uno dei tanti che produce Appleblood Cider, progetto partito nel 2019 e che ruota intorno ai suoi artefici: Francesco Piazzera, Federico Pedrolli e Davide Malfatti. In tre riannodano alcuni fili con il passato di questa bevanda leggermente alcolica (prodotta e consumata in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Australia, ma anche in Italia fino al ventennio fascista, quando la sua produzione fu penalizzata a favore del vino) e puntando sul recupero di tipologie di mele resistenti: meno conosciute sul mercato, ma espressione della biodiversità e, soprattutto, frutti che non richiedono trattamenti, rispettando così ambiente, suolo e salute.

