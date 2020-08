Armatore Cetara, Ventresca di Tonno Rosso

La Ventresca di Tonno Rosso, prodotta da Armatore a Cetara, è la parte più tenera e pregiata del tonno, in quanto ne ricopre i fianchi e le cavità addominali. Si presenta al palato soffice e delicata ed è costituita da filetti pregiatissimi, conservati in olio d’oliva, dal gusto pieno, saporito e deciso. Il suo nome deriva proprio dalla sua origine, in quanto ottenuta dalla parte più nobile del tonno rosso: quella del ventre. Parliamo di un taglio molto particolare e difficile da reperire, proprio perché ricavabile da una piccola porzione dell’animale. L’azienda utilizza le migliori tecniche per far sì che il taglio avvenga nel migliore dei modi, fondamentale per ottenere una carne di altissima qualità. Lo speciale gusto della Ventresca di Tonno Rosso e la sua particolare morbidezza derivano dall’abbondanza di lipidi presenti all’interno della carne, ricca di Omega 3. Poiché rispettosi delle disposizioni sulle quote di pesca, i prodotti Armatore Cetara a base di Tonno rosso sono in quantità limitata.

