Artigianquality, Mortadelle - Bologna

Artigianquality nasce, oltre 30 anni fa, nel laboratorio di via Tranquillo Cremona, a Bologna, come azienda familiare sotto l’impulso dell’artigiano Silvio Scapin che, già da allora proponeva alla sua clientela prodotti d’eccellenza. Protagoniste assolute le mortadelle, vero e proprio orgoglio di famiglia, il frutto di una lunga sapienza e della ricetta messa a punto dal signor Silvio. Alla base della loro produzione, una filiera corta, materie prime di primo ordine, carni biologiche certificate - che la famiglia Scapin seleziona nei migliori allevamenti locali - lavorazione artigianale a cottura lenta. Tutti i prodotti sono inoltre privi di farine, latte, lattosio, derivati dal latte, coloranti e polifosfati aggiunti. L’assenza di sottoprodotti della carne, come cotenna ed emulsione di cotenna, dona alle mortadelle Artigianquality un’altissima digeribilità. Un percorso gastronomico tutto da assaporare, che rimanda alla tradizione bolognese più autentica attraverso prodotti come la Mortadella Classica e la Mortadella Sette Chiese Biologica.

