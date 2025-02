Assaggi di Montalcino: una monografia non basta

Questa monografia si è fatta decisamente troppo piccola. Siamo ormai all’ottavo anno di analisi dei territori di maggior pregio del vino italiano all’interno di “I Quaderni di WineNews” (di Montalcino abbiamo parlato nel 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024) e scegliere i migliori assaggi è sempre più arduo. Dedichiamo quindi (di nuovo) questo spazio, non all’approfondimento della denominazione (che potete agilmente trovare sul nostro sito in merito ad export, produzione, valore, mercati, vendemmie, presente e futuro), bensì alla citazione delle tante aziende che ci hanno convinto, sia al “Benvenuto Brunello 2024”, che al panel di degustazione organizzato successivamente dallo staff di WineNews. Partendo con i Brunello di Montalcino 2020, citiamo qui (e racconteremo nei prossimi numeri di “I Vini di WineNews”) quello di Gianni Brunelli, di Pian delle Vigne, di Gorelli, di Collemattoni, di La Magia, di Pietroso, di Palazzo, di Col di Lamo, di San Carlo, di Albatreti, di Campogiovanni, di Molino della Suga, di La Torre, di San Polo, di La Poderina, di Poggio Landi, di Le Macioche, di La Gerla, di Castelgiocondo, di Uccelliera, di La Fuga, di Greppone Mazzi. Sempre del 2020 il Vigna Montosoli di Altesino, il Leprata di Villa Le Prata, l’AD 1441 di Castello Tricerchi, il Costa di Monte di Tenuta di Sesta, il Campo del Drago di Castiglion del Bosco, il Poggio al Carro di Celestino Pecci, il Vigna Soccorso di Tiezzi, il Vigna Pinino di Pinino, il Paesaggio Inatteso di Camigliano, e infine il Brunello 2019 di Gaddo della Gherardesca. Fra le Riserva 2019 c’è, invece, quella di Carpineto, di Canalicchio di Sopra, di Patrizia Cencioni, di Franco Pacenti, di San Polino, di Fattoria dei Barbi, di Cerbaia, di Tornesi, di Silvio Nardi e di Lisini. Come anche il Vigna Montosoli di Casanuova delle Cerbaie, il Phenomena di Sesti e il Colombaiolo di Casisano.

(ns)

Copyright © 2000/2025