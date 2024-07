Assuntina di Capri, Liquori

Assunta che è nata a Capri - da qui il nome della sua azienda “Assuntina di Capri” rigorosamente artigianale (anche gli agrumi vengono sbucciati a mano) - dal 1996 realizza liquori e infusi, utilizzando erbe, spezie e frutti della sua terra. Come per esempio nel suo Limoncello, prodotto con limoni appena raccolti in uno specifico periodo dall’agrumeto aziendale, che ospita anche il Mufarello, un’antica cultivar ottocentesca di limone, molto più dolce rispetto alle altre tipologie, con una buccia più sottile e un gusto più delicato. Il laboratorio si trova all’interno di una grotta ristrutturata che si affaccia sul mare, nell’Isola di Ischia. La selezione della materia prima è rigorosissima e parte dalla scelta di agrumi non trattati, lavorati senza aggiunta di ingredienti artificiali, guardando alla loro origine campana come nel caso, per esempio, dei mandarini dei Campi Flegrei. I liquori di Assuntina di Capri sono prodotti in piccoli lotti utilizzando acqua oligominerale e alcool kosher.

