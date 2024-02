Autore Chocolate, Croccantino

Il Croccantino Minuto Nudo è un piccolo cubo senza copertura di cioccolato e senza glutine prodotto in cinque varianti: croccantino classico, pistacchio e sale, limone, sesamo e arancia ed è pensato per chi non vuole perdersi nessuna di queste croccanti prelibatezze. Zucchero, mandorle, nocciole e cioccolato sono invece i quattro ingredienti classici del croccante di San Marco dei Cavoli, nel beneventano, famoso nel mondo grazie a questa leccornia. Il laboratorio di Casa Autore, che si trova proprio in questo borgo, realizza il croccante sia nella versione tradizionale che in altre declinazioni. E per chi volesse assaggiare questi dolcetti senza sentirsi in colpa Casa Autore ha realizzato ad hoc anche delle pezzature più piccole, il Minuto appunto, declinato in tutte le versioni possibili del croccantino di San Marco dei Cavoli. Antonio Autore ha creato un’azienda dinamica e suoi croccantini e prodotti al cioccolato, sono distribuiti in 500 negozi gourmet in Italia ed esportati all’estero.

