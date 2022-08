Babbi, Le Cialdelizia

Nel cuore della Romagna, precisamente a Bertinoro, Attilio Babbi fondò nel 1952 l’Azienda Dolciaria Babbi dedicata alla produzione di coni, cialde e semilavorati per maestri gelatieri, a cui successivamente si aggiunse anche un reparto dolciario (che sforna i Wafer Viennesi e i Waferini, apprezzati in tutto il mondo) per sfruttare i mesi invernali. Babbi, grazie alle materie prime di assoluta genuinità e alla freschezza degli ingredienti utilizzati, diventò ben presto il punto di riferimento dei maestri del gelato artigianale. Tra i prodotti che si pongono a metà strada tra le specialità per gelateria e i dolci veri e propri c’è la famiglia della “Cialdelizia”. Cuori semplici, Cuori al Cacao e Cannoli in fragrante cialda wafer e Cannoli e Babette al Cacao con uno strato di finissimo cioccolato: ecco la l’assortimento di questo originale prodotto. Strati di cialda wafer dalla fragranza unica ideali come snack o per decorare dolci e dessert o semplicemente per rendere speciale ogni momento della giornata.

