Banfi, Condimento Balsamico Etrusco

Che Castello Banfi non sia soltanto sinonimo di Brunello di Montalcino, probabilmente non è noto a tutti. Eppure, l’azienda con base a Sant’Angelo è una vera e propria impresa agricola a tutto tondo, con produzioni di eccellenza. Fa parte di questo ricco giacimento gastronomico il Condimento Balsamico Etrusco. Un aceto balsamico dall’articolato invecchiamento della durata di circa 12 anni in botticelle di capacità decrescenti (da 60 a 25 litri) e di legno diverso (rovere, castagno, ciliegio, frassino e gelso). Ogni anno, solo tre litri di Condimento Balsamico Etrusco sono trasferiti da ogni botticella nella successiva più piccola. Dal colore bruno scuro, possiede profumo inebriante e complesso, una ricca viscosità ed un gusto accattivante. Ottimo condimento per risotti, è indicato nella preparazione di carni bianche e rosse, sul pesce, su omelette e su altre ricette in agro-dolce. Può entrare anche nella preparazione di dessert alla frutta o può accompagnare fragole, formaggi stagionati e persino il gelato.

