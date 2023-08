Beppino Occelli, Burro

Il burro Beppino Occelli è fatto con panna dolce di centrifuga scremata da latte rigorosamente italiano (ottenuto dal latte di vacche d’alpeggio ai piedi delle Alpi Marittime). Con la centrifuga il burro viene prodotto dal latte fresco: prima il latte è sottoposto ad alcuni processi di filtrazione, poi ad una centrifugazione velocità molto alta, che permette alla materia grassa di separarsi dal latte magro. A differenza del procedimento per affioramento, con la centrifuga si ottiene una crema di latte “dolce”, ovvero non acida, in quanto non interessata da fermentazione. La lavorazione dei panetti eseguita a mano con calchi in legno, rende il burro non solo buono da mangiare ma anche bello da vedere. Quella di Beppino Occelli è una storia che va in direzione “ostinata e contraria” rispetto alla logica industriale casearia. Contro questa tendenza all’omologazione, Beppino Occelli ha proposto rigorose creazioni e interpretazioni dei prodotti della tradizione del suo territorio: le Langhe e le Alpi.

