Birra di Parma, Imperial Pils Silver

Nota per il suo Lambrusco, Cantine Ceci 1938 presenta una nuova collezione di birre artigianali. Una trilogia che racconta, attraverso sapori intensi e profumi avvolgenti, un progetto frutto della collaborazione con un noto birrificio artigianale del territorio. Le Birre di Parma sono birre di alta qualità, con una personalità eclettica. La nuova collezione è composta da tre etichette: BDPR Gold per la Blond Ale, BDPR Silver per la Imperial Pils e BDR Bronze per l’American Pale Ale. La prima è una birra in stile inglese, chiara ad alta fermentazione e non filtrata, classica e dagli aromi freschi e delicati, dalle note speziate e agrumate. La seconda è invece in stile tedesco, di colore giallo dorato, speziata e di particolare complessità aromatica, che si contraddistingue per un finale lievemente amaro. La terza, infine, è di stile americano: una birra dall’intenso tono ambrato, con un ricco bouquet aromatico - dato dalla forte presenza dei luppoli – che insiste su sentori di caramello, spezie e tostatura.

