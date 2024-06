Birrificio Agricolo La Martina, Birra Ipa Camuna

Il tratto distintivo delle birre artigianali, non filtrate e non pastorizzate, del Birrificio Agricolo La Martina - posto ai piedi della Concarena e caratterizzato da uno stile d’impronta tedesca - è il legame con il suo territorio, la Valle Camonica, da cui arrivano l’orzo - coltivato dall’azienda agricola di proprietà di uno dei due soci del birrificio - e l’acqua pura delle vette, ovvero gli ingredienti fondamentali, insieme ai luppoli europei selezionati, per una vera birra agricola. La Camuna è una birra ad alta fermentazione di stile “Ipa Vermont” (ovvero la via americana alle IPA inglesi, dalle quali si differenzia per un corpo più leggero e una gradazione alcolica un po’ più elevata) che fa parte della linea “Incisioni” che affianca quella delle “Pupe”. Leggera e beverina è una birra soprattutto dissetante: dai riflessi dorati e con schiuma compatta, è fresca e profumata grazie al doppio dry hopping di luppoli americani e neozelandesi. Perfetta da sola, trova il suo abbinamento di riferimento con la pizza.

Copyright © 2000/2024