Birrificio Agricolo Marduk, Sardinian Altbier

La Sardinian Altbier, dal colore rosso brillante, è una birra ad alta fermentazione, che esprime tutta la potenza dei malti scuri con note di frutta secca e cioccolato. Il birrificio Marduk (dio dell’età del bronzo con alte corna, luce del Sole e forza del Toro, con 4 occhi e 4 braccia) è il compimento del sogno di Mauro Loddo e Giuseppe Murru, che nel 2007, accarezzarono l’idea di creare una birra artigianale “made in Sardinia”. Nel 2013, la prima cotta entra in commercio, coronando anche il progetto di realizzare un vero e proprio birrificio agricolo e biologico, in cui la birra è il risultato di materie prime, coltivate, lavorate e prodotte in Sardegna. Oggi, il birrificio con sede a Irgoli, nel nuorese, chiude tutta la filiera in 15 ettari, in un vero e proprio esempio di economia circolare. Le materie prime vengono: prodotte (orzo e luppolo), lavorate (malteria-essiccazione) e trasformate in birra (fermentazione-imbottigliamento), chiudendo la filiera e destinando i sottoprodotti all’allevamento (mangimi).

Copyright © 2000/2024