Biscotti Tumminello, Cosi Chini

I Cosi Chini sono dolci tipici di Castelbuono. Il loro nome, che vuol dire “cose piene”, richiama il ripieno generoso che li contraddistingue rendendoli irresistibili. Questi dolci panciuti ricoperti di glassa e confettini di zucchero possono essere gustati tutto l’anno a fine pasto come sfizioso dessert, nel pomeriggio accompagnato da un tè o semplicemente come goloso intermezzo durante la giornata. Basterà un morso per scoprire tutta la genuina bontà degli ingredienti della Sicilia. Il ripieno di caffè, fichi secchi, uva sultanina, cioccolato e marmellata di albicocche sprigioneranno un tripudio di sapori delizioso. La storia del biscottificio siciliano Tumminello inizia nel 1977 a Castelbuono nel palermitano, difendendo i valori di una produzione familiare, combinando passato e presente e proponendo una produzione artigianale costantemente attenta alla qualità delle materie prime. Ricca e articolata l’offerta che, evidentemente, vede le specialità siciliane a recitare il ruolo di protagoniste.

