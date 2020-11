Biscottificio Grondona, Baci di Dama

Due i protagonisti di questo squisito biscotto: la nocciola tonda gentile e il puro cioccolato fondente. La prima è l’ingrediente storico di un impasto dolce e friabile, sfornato in profumati gusci di finissima pastafrolla. Il cioccolato fondente è il cremoso incontro di due metà in un’unione di sapore che la leggenda vuole di origine regale. La tradizione della famiglia Grondona, che da quasi duecento anni lavora nel proprio biscottificio, sceglie la tonda gentile del Piemonte, selezionata con cura, acquistata intera, tostata, sbucciata e macinata appena prima dell’impasto per sposare ogni morso all’esperienza più intensa. Scelte rigorose come quella di continuare a lavorare su ricette regionali e sulle specialità tradizionali genovesi. Sebbene le strutture si siano evolute, sino ad arrivare ad avere oggi uno stabilimento tecnologicamente avanzato, il senso delle cose non si è perso. Le ricette di dolci e biscotti dell’Antica Genova sono rimaste intatte nel tempo e proseguono la loro storia.

