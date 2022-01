Biscottificio Grondona, Canestrelli

via Campomorone, 48

Indirizzo: via Campomorone, 48

Semplici, ma pieni di sapore, i canestrelli Antica Genova sono realizzati secondo la tradizionale ricetta ligure. All’assaggio la solida e genuina miscela di sapori derivanti dall'utilizzo di farina di ottima qualità, burro freschissimo, bacche di vaniglia, e limone appena spremuto, sono decisamente protagonisti. Perfetti per essere gustati da soli, sono ancora più golosi se ricoperti dallo zucchero a velo, ma possono accompagnare disinvoltamente la colazione oppure la merenda, insieme a tè o a caffè e latte. La storia della pasticceria Grondona inizia nel 1920, anno in cui Orlando Grondona decise di raccogliere le ricette create nel piccolo laboratorio di famiglia sin dalla fine dell’800. Le stesse ricette, semplici e buonissime, sono quelle utilizzate ancora oggi dai suoi eredi per la creazione delle irresistibili specialità della tradizione pasticcera genovese. Ma il Biscottificio Grondona è oggi anche una realtà che comprende, dal 2005, le specialità Duca d’Alba e, dal 2008, il marchio Bonifanti.

Copyright © 2000/2022