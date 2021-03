Bonollo, Confetti Le Voglie OF

Le Voglie OF di Bonollo (storica distilleria veneta tuttora in mano alla famiglia omonima e in attività dagli inizi del secolo scorso) rappresentano un dolce momento per il palato da riservare alle persone più care. Le “palline”, costituite da finissimo e croccante cioccolato fondente che racchiude un cuore liquido di Grappa OF Amarone Barrique, offrono un’esperienza sensoriale intensa, sfiziosa, decisa ed intrigante. Al palato, il cioccolato fondente incontra felicemente la Grappa OF Amarone Barrique, fiore all’occhiello della produzione OF Bonollo, che esprime in maniera compiuta l’inimitabile ricchezza del proprio carattere. Le Voglie OF sono il frutto della cultura, della passione e dell’esperienza dei maestri distillatori Bonollo e dei maestri cioccolatieri artigianali. Sono pazientemente lavorate a mano con strumenti dell’antica tradizione cioccolatiera, nel rispetto dei tempi necessari a garantire la massima qualità e rappresentano una tentazione a cui è davvero difficile resistere.

