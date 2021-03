Bonverre e Igles Corelli, Ragù d'Infanzia

Dall’incontro tra Bonverre e Igles Corelli - grande maestro della cucina e insegnante di intere generazioni di giovani cuochi - nasce il Ragù d'Infanzia, ricetta della memoria, amata dallo chef nella versione di sua nonna e oggi reinterpretata grazie alla cultura delle materie prime, alla tecnica e alla capacità di 40 anni di carriera e ben cinque stelle Michelin. Perché Corelli lascia perdere la tradizione, rifiuta il km zero e crede in una cucina garibaldina, dinamica e circolare, che mira a migliorare i piatti del passato per portarli nel futuro. Un ragù di selvaggina - composto da cinghiale, cervo, anatra e fegatini di pollo - da utilizzare per condire pasta secca o fresca, polenta fumante o come usa fare lo chef, per un risotto dal sapore ricco e avvolgente. Si preserva a lungo nel barattolo di vetro Bonverre, senza alcun additivo o conservante, ed è pronto da gustare e condividere. Il Ragù di Selvaggina è acquistabile sul sito di Bonverre e su Atmosfera Italiana.

Copyright © 2000/2021