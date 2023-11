Ca’ Verde Bio, Mozzarella Vaccina e Caprina Bio

Nel 1978 nasce la cooperativa agricola “8 marzo”. Il recupero di una corte agricola abbandonata, la “Ca’ Verde”, è il primo passo per ridare una nuova vita ai terreni incolti della Grola. Nel 1985 comincia il lavoro sulla terra, difendendo le colture senza l’aiuto della chimica, anche se al tempo non esisteva la sensibilità attuale. La Coop “8 marzo” inizia poi a produrre formaggi, ricotte e yogurt con il marchio “Ca’ Verde”. Oggi la cooperativa, con sede a Vallese di Oppeano nel veronese, continua a coltivare i prati dei monti Lessini e del Monte Baldo, allevando capre e vacche. Il caseificio è il cuore pulsante della cooperativa, dove viene raccolto e trasformato tutto il latte prodotto nelle stalle dei soci. Una struttura nella quale tecnologia, esperienza e sensibilità del casaro convivono per ottenere formaggi, ricotte e yogurt Bio di altissima qualità. Come la mozzarella (sia vaccina che caprina) dal gusto saporito e invitante, di consistenza morbida e compatta, e dai profumi di erba di montagna.

Copyright © 2000/2023